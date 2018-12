VEONITY: Album und Video

Bis die Pressemitteilung von Sliptrick Records kam, kannte ich die schwedische Band VEONITY auch nicht, aber dann habe ich mir das unglaublich kitschige Video angesehen zu dem Lied 'Guiding Light' und denke, dass man das der Fanfraktion von Eurotrallala wie GAMMA RAY, DRAGONFORCE und HELLOWEEN mal zeigen sollte: Youtube.

Das ist aber noch nicht alles, es gibt auch noch ein Lyrikvideo zu dem Lied 'Outcast Of Eden': Youtube.

Das Lied stammt vo dem aktuellen, dritten Album der Band "Legend Of The Starborn", das am 27. November erschienen ist im Sliptrick Records Shop für nur 10,99 Euro inklusive Versand bestellt werden kann.