Am 17. Januar erscheint via Pure Steel Records das Debutalbum "Killing Time" der deutschen Metal Band VERITATES. Aus diesem Album gibt es nun per Lyrik Video eine erste wohlklingende Hörprobe in Form des Titelsong. Auf VINYL wird die Scheibe übrigens über DOC GATOR RECORDS vertrieben. YouTube.





