VEX: Video zur ersten Single 'Golden Times' veröffentlicht

Die süddeutsche Band VEX hat sich dem Groovecore verschrieben. Wie das nun wieder klingen soll, verrät die Band mit der ersten Single 'Golden Times' aus dem gleichnamigen Album. Der Longplayer wird am 01.02.2019 via Boersma-Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:



1. Sticks And Stones (01:39)

2. Golden Times (04:17)

3. Apes (04:23)

4. Moments (05:58)

5.Victims Of Ourselves (6:05)

6.Kissing The Devil (03:58)

7.Grandma`s Stories (04:37)

8. Put Up Evidence (04:33)

9. No Ones Calling Louder Than Home (03:19)

10. Till I`m A Human Again (03:21)

11. For All The Ones Who Are With Us (03:18)

