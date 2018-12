VEX bringt uns Groovecore

Ja, endlich mal eine neue Schublade, darauf hat die Welt gewartet! Oder? Auf jeden Fall wird Boersma-Records das zweite Album der Süddeutschen nach dem 2015er "Got My Friends, Beer And A Party" unter dem Titel "Golden State" am 1. Februar veröffentlichen. Diese Titel werden enthalten sein:

1. Sticks and stones (01:39)

2. Golden times (04:17)

3. Apes (04:23)

4. Moments (05:58)

5.Victims of ourselves (6:05)

6.Kissing the devil (03:58)

7.Grandma's stories (04:37)

8. Put up evidence (04:33)

9. No ones calling louder than home (03:19)

10. Till I`m a human again (03:21)

11. For all the ones who are with us (03:18)