VHORTAX: Neuer Extrem-Metal aus Russland

Die Jungs sind sicher nicht meine Wellenlänge, aber wir haben da ein paar Liebhaber in der Redaktion. Waru ich allerdings darüber berichte, ist ganz einfach: Der Promotext rockt. Das klingt wie in den wilden Achtzigern. Lest mal:

"Hailing from Russia, Vhorthax was formed in 2016 during a night of black candle mass meditations in their rehearsal bunker. There's no other goal but the channeling of primitive and cavernous chants of the Devil in the rough form of morbid BLACK/DEATH echoing with the sounds of the altars of worship."

So, so, man kanalisiert also die primitiven und, ähm, tiefen? Höhligen? egal, jedenfalls Gesänge des Teufels in düsteren Black und Death Metal, nachdem man in einer nächtlichen Messe mit schwarzen Kerzen im "Probebunker" gegründet wurde. Ein weiteres Highlight:

"Nether Darkness indeed evokes its title: a plunge into the deepest, darkest recesses of the eternal abyss. Muscular yet atmospheric and travelling across all sorts of diabolical terrain, Vhorthax craft a sound that's both patient and potent, simmering with sinister energies before winding up and into a fiery fury."

Ein Sprung in die tiefsten, dunkelsten Winkel der ewigen Dunkelheit, muskulös und doch atmosphärisch reist man durch alle Arten von teuflischen Landschaften und schafft einen Sound, der geduldig und mächtg ist, voller hinterhältiger Energie, bevor man sich emporschlängelt in eine feurige Raserei.

Ich dachte wirklich, solche epischen Promotexte gäbe es nicht mehr. Bei den vielen Newsmeldungen, die pro Tag eintreffen, fand ich die wirklich herausragend. Nun muss man sich das Ganze natürlich auch mal anhören. Auf der Soundcloud-Seite von Iron Bonehead Productions gibt es 'Stabat Mater' zu hören. Für mich klingt das jetzt nicht sonderlich originell, aber ich kenne mich mit Extreme Metal ja auch bekanntlich nicht aus. Hier ist die Trackliste der EP, die übrigens erst am 8. Januar 2018 erscheinen wird:

1. Altar I - The Mass

2. The Levitating Tomb

3. Stabat Mater

4. Thy Foul Graal

5. Crushing The Vessels Of Trinity

6. Altar II - The Descent Of The Martyr