VICIOUS RUMORS: Besetzungskarussell

Ein kleines Stühlerücken gab es wieder bei den US-Power-Metallern VICIOUS RUMORS: Sänger Nick Holleman, der unter anderem auf den Alben "Live You To Death II" und "Concussion Protocol" zu hören ist, möchte sich in Zukunft verstärkt seinen anderen musikalischen Projekten widmen und befürchtet, nicht mehr genügend Zeit für die Band aus San Francisco aufbringen zu können. Der Neue im Team ist gleichzeitig ein alter Bekannter: Brian Allen, der unter anderem die Alben "Razorback Killers", "Electric Punishment" und "Live You To Death I" veredelte und damals aus familiären und beruflichen Gründen eine Auszeit genommen hatte.

Nach der letzten Tour hatte ebenfalls Gitarrist Thaen Rasmussen die Koffer gepackt und wird fortan vom erst 18-jährigen Wunderkind Gunnar DüGrey ersetzt.

Die aktuelle Besetzung sieht wie folgt aus: Brian Allen (vocals), Geoff Thorpe (guitar), Gunnar DüGrey (guitar), Tilen Hudrap (bass) und Larry Howe (drums).

Aus gut informierten Bandkreisen ist zu vernehmen, dass der Fünfer bereits fleißig an neuem Material arbeitet und sich tierisch auf die anstehenden Sommershows in Europa freut - unter anderem eröffnen sie zwei Konzerte für ihre Bay-Area-Kollegen DEATH ANGEL, bei denen mit Will Carroll sogar ein Ehemaliger hinter der Schießbude sitzt. Ihr solltet die Gelegenheit definitiv nicht verpassen.

Fr. 07.07. - D - München, Backstage

Sa. 08.07. - NL - Eindhoven, Dynamo Club (mit Death Angel)

So. 09.07. - D - Marburg, Knubbel

Sa. 15.07. - D - Balingen, Bang Your Head

So. 16.07. - D - Frankfurt/Main, Zoom (mit Death Angel)