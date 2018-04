VICIOUS RUMORS: Facebook-Seite für

Das Album wird 30! Ja, tatsächlich, so lange ist das bereits her. Wow. Dave Starr, der mit "Digital Dictator" seinen Einstand feierte und zehn Jahre in der Band bliebt, hat aus diesem Anlass eine Facebook-Seite ins Leben gerufen mit seltenen Fotos und Stories aus der Zeit und um das Album und auch mit einigen bisher unveröffentlichten Videos aus der Zeit. Man sollte man auf Facebook vorbeisurfen und hier der Gruppe beitreten. Als kleine Einstimmung haben wir hier zwei Livevideos, da ist erstmal 'The Crest' live 1988: Youtube.

Und hier ist eine Aufnahme des Titelsongs: Youtube.

Das ist natürlich nur etwas für echte Fans, die Qualität ist eher gewöhnungsbedürftig.