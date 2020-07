VICTORIA K: Livestream zum aktuellen Album

Im April ist mit "Essentia" das Debütalbum der australischen Symphonic-Metal-Band VICTORIA K auf den Markt gekommen. Da auch die Band aktuell nicht mit dem neuen Material auf Tour gehen kann, gibt es am 17.07.2020 einen Livestream. Dieser startet um at 22. Uhr (CEST) im Channel von Rockshots Records.



Gleichzeitig hat die Band mit 'Mist Filled Sky' einen weiteren Song aus dem Werk herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Freedom Uncharted (feat. Sheri Vengeance)

2. Surreal

3. Forsaken (feat. Sheri Vengeance)

4. Matrix (feat. Sheri Vengeance)

5. Shroud of Solitude (feat. Michalina Malisz – Eluveitie)

6. The Haunting

7. Freaks

8. Mist Filled Sky

9. Humanity

10. Lacuna

