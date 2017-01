VIDARGÄNGR auf Tour

Die deutschen Black Metal Newcomer von VIDARGÄNGR gehen mit der mir bisher völlig unbekannten Band I I auf Tour. "And Death will Conquer Europe" ist das Motto. Von VIDARGÄNGR stammt das famose "A World That Has To Be Opposed"-Album, das 2016 zu den stärksten deutschen Black-Metal-Alben zählte.

An folgenden Orten könnt ihr euch livehaftigen von den Jungs überzeugen lassen:

09.03.17 – Nürnberg, Kunstverein (+ Total Hate)

10.03.17 – Abtenau, Alm (+ Horns Of Domination)

11.03.17 – Koper, Inde Squat

12.03.17 – Zagreb, AKC Attack

13.03.17 – tba

14.03.17 – Bremgarten, KuZeB

15.03.17 – Biel, Schrottbar

16.03.17 – tba

17.03.17 – Hofheim, Jazzkeller (+ Halphas)

18.03.17 – Nordhausen, Nekrowerk (+ Werian)