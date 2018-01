VILE CREATURE: Kanada schickt das Supersludgeduo

VILE CREATURE besteht aus Schlagzeug und Drums und diese werden vom Duo KW und Vic eingesetzt, um uns im Zeitlupentempo einen der breitesten und zähesten Sludge des noch jungen Jahres vor den Kopf zu stoßen. Am 07.03.2018 wird das erste richtige Album "Cast Of Static And Smoke" über Halo Of Flies und Dry Cough erscheinen. Was da aus Ontario auf uns zuwalzt? Das hier.

