VILLAGERS OF IOANNINA CITY zeigt Lyrik-Video

Die Band ist mir neu und der Name ist, nun ja, auch irgendwie nicht besonders eingängig. Das Album "The Age Of Aquarius" ist bereits erschienen, hier ist das Video zu dem Titelsong. Oh, geht auf die neun Minuten zu: Youtube.

Experimentalrock, ah ja, passt irgendwie. Oder Retro-Post-Rock. Klingt aber ziemlich cool. Das Album gibt es im Napalm Shop.