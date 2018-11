Thrash aus Spanien? Ja, genau, VIOLBLAST stammt aus Katalonien und wird am 11. Januar ihrem Longplay-DebŁt "Conflict" Łber Hostile Media die neue Rille "Thater Of Despair" folgen lassen, von der auch 'Trivialization of Murder' stammt: Youtube.

Ja, das hat alles, was man von Thrash verlangen kann!