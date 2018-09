VISIONS OF ATLANTIS Video und Tour

Die Österreicher haben die Ballade 'The Last Home' als vierte Single veröffentlicht (wer die ersten drei nicht kennt, kann runterscrollen): Youtube.

Dazu kommt die Band auch auf einige Tourneen, um ihr aktuelles Album "The Deep & The Dark" zu bewerben, das man auch weiterhin im Napalm Shop erwerben kann:

12.09.18 DE - Köln / Live Music Hall (mit KAMELOT)

14.09.18 DE - Geislingen / MieV

15.09.18 FR – Paris / Elysée Montmartre (mit KAMELOT)

16.09.18 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal (mit KAMELOT)

18.09.18 DE - Berlin / Astra (mit KAMELOT)

28.09.18 DE - Hamburg / Markthalle (mit KAMELOT)

29.09.18 CZ - Prague / Praguecon

30.09.18 CH - Pratteln / Z7 (mit KAMELOT)

02.10.18 DE - Mannheim / MS Connexion Complex (mit KAMELOT)

25.10.18 DE – Weinheim / Cafe Central (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

26.10.18 DE – Köln / MTC (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

27.10.18 NL – Hengelo/Enschede / Atak (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

28.10.18 NL – Leiden / Gebr. De Nobel (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

29.10.18 DE – Stuttgart / clubCANN (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

30.10.18 FR – Lyon / CCO (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

31.10.18 IT – Mantua / Arci Tom (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

01.11.18 AT – Graz / Explosiv (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

02.11.18 HU – Budapest / Dürer Kert (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

03.11.18 AT – Vienna / Szene (mit SERENITY, TEMPERANCE, DRAGONY)

Wie versprochen folgen hier die ersten drei Singles aus dem aktuellen Album:

'Return To Lemuria': Youtube.

'The Silent Mutiny': Youtube.

'The Deep And The Dark': Youtube.