VISIONS OF ATLANTIS kündigt Headliner-Tour an

Im Februar werden die Österreicher zusammen mit CHAOS MAGIC auf Tour sein:

13.02.20 AT – Bruck/Mur / Dachbodentheater 2.0

14.02.20 IT – Mantova / Arci Tom

15.02.20 IT – Retorbido / Dagda Club

16.02.20 FR – Lyon / CCO

17.02.20 FR – Marseille / Jas’Rod

18.02.20 ES – Barcelona / Sala Boveda

19.02.20 ES – Madrid / Caracol Club

21.02.20 PT – Porto / Metalpoint

22.02.20 PT – Lisbon / RCA Club

23.02.20 ES – Vitoria / Urban Rock Concept

26.02.20 FR – Nantes / Le Ferrailleur

27.02.20 FR – Colmar / Le Grillen

28.02.20 DE – Memmingen / Kaminwerk

29.02.20 DE – Nuremberg / Der Cult

Noch interessanter ist aber das im April folgende Package mit EDENBRIDGE, SCARLET und LEECHER:

17.04.20 AT – Graz / Explosiv

18.04.20 CH – Wetzikon / Hall of Fame

19.04.20 DE – Trier / Mergener Hof

21.04.20 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

22.04.20 FR – Paris / Backstage By The Mill

23.04.20 UK – London / The Underworld

24.04.20 UK – Manchester / Rebellion

25.04.20 NL – Utrecht / De Helling

26.04.20 DE – Leipzig / Hellraiser

28.04.20 DE – Köln / Helios 37

29.04.20 NL – Tilburg / 013

30.04.20 DE – Hamburg / Headcrash

01.05.20 DE – Erfurt / From Hell

02.05.20 CZ – Prague / Nova Chmelnice

03.05.20 AT – Vienna / Szene

Zur Einstimmung ist hier 'Heroes Of The Dawn': Youtube.