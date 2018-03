VLAD IN TEARS: Video zu 'Sorrow', Tourdates

Die Berliner hatten im Dezember ihr neues Album "Souls On Sale" veröffentlicht und kurz vor ihrer Tour schieben sie mit dem Video zu 'Sorow' eine kleine Erinnerung nach: Youtube.

Hier sind die Tourdaten:

13.04.2018 (DE) Köln, Jungle Club mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

15.04.2018 (DE) Münster, Sputnik Halle mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

16.04.2018 (DE) Mannheim, 7er Club mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

17.04.2018 (AT) Wien, Escape mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

18.04.2018 (PL) Warschau, VooDoo Club mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

19.04.2018 (DE) Berlin, Badehaus mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

20.04.2018 (CZ) Prag, Music Club Jizak mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

21.04.2018 (HU) Budapest, S8 Underground Club mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

22.04.2018 (DE) Augsburg, Club Spectrum mit RAIN DIARY + FIRSTBORN

11.05.2018 (FI) Tampere, Klubi

12.05.2018 (FI) Helsinki, On The Rocks

14.06.2018 (RO) Bukarest, Fabrica mit DARK FUSION

15.06.2018 (BG) Plovdiv, Polinero Place mit VELIAN

16.06.2018 (BG) Sofia, Mixtape 5 mit VELIAN

17.06.2018 (GR) Thessaloniki, Eightball Club mit LACHRYMOSE