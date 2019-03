VLTIMAS streamt Album komplett

"Something Wicked Marches In" heißt das aktuelle Album, das die Band komplett als Stream hochgeladen hat: Youtube.

Die Band besteht aus David Vincent (ex-MORBID ANGEL), Rune Blasphemer Eriksen (ex-MAYHEM, AURA NOIR) und Flo Mounier (CRYPTOPSY) und hat diese Lieder auf das Album gebannt:

1. Something Wicked Marches In (4:28)

2. Praevalidus (3:39)

3. Total Destroy! (2:57)

4. Monolilith (5:25)

5. Truth And Consequence (3:42)

6. Last Ones Alive Win Nothing (5:29)

7. Everlasting (3:40)

8. Diabolus Est Sanguis (3:27)

9. Marching On (5:34)

Wer möchte, kann das Album der Band, die auch auf dem Wacken Open Air 2019 auftreten wird, im Season Of Mist-Shop bestellen.