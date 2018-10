VNV NATION: Video zu 'When Is The Future?' vom neuen Album

Am 12.10.2018 veröffentlicht die Future-Pop-Band VNV Nation ihr neues Album "Noire". Dazu wurde heute ein Video zum Song 'When Is The Future?' veröffentlicht. Mit erscheinen des Albums beginnt dazu die Tour in Dresden.



Hier die weiteren Tourdaten:



12.10.2018 Dresden – Alter Schlachthof

13.10.2018 Erfurt – Stadtgarten

14.10.2018 Stuttgart – Im Wizemann

16.10.2018 Prague (CZ) – Futurum

17.10.2018 Warsaw (PL) – Progresja

19.10.2018 Eindhoven (NL) – Effenaar

20.10.2018 Köln – E-Werk

21.10.2018 Sint Niklaas (B) – De Casino

23.10.2018 Amsterdam (NL) – Melkweg

24.10.2018 Bielefeld – Ringlokschuppen

26.10.2018 Berlin – Columbiahalle

27.10.2018 Magdeburg – Altes Theater

28.10.2018 München – Muffathalle

30.10.2018 Frankfurt – Batschkapp

31.10.2018 Leipzig – Haus Leipzig

01.11.2018 Rostock – M.A.U. Club

02.11.2018 Hambug – Mehr Theater am Großmarkt

03.11.2018 Kopenhagen (DK) - Forbraendingen

Quelle: Hardbeat Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: vnv nation tour 2018 noire ronan harris when is the future video