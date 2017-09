Am 29.9.2017 wird das neue Album "In Ekstase" der Mittelalter-Metaller VOGELFREY via Metalville/Rough Trade veröffentlicht. Unter diesem Link könnt ihr das neue Video zum Song 'Crystal Met' angucken: https://www.youtube.com/watch?v=_Aa2fRCiE1Y

Quelle: Metalville Redakteur: Jakob Ehmke Tags: vogelfrey in ekstase crystal met