VOICES FROM THE FUSELAGE: Zweites Album bald.

Auch die britischen Proggies von VOICES FROM THE FUSELAGE werden in Kürze ihr zweites Album veröffentlichen. Der Nachfolger von "Odyssey - The Destroyer Of Worlds" hört auf den Namen "Odyssey - The Founder Of Worlds". Das exakte Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch nicht fest.

Quelle: Band Redakteur: Peter Kubaschk Tags: transience caligulas horse skyharbor breaking orbit voices from the fuselage