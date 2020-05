VOIVOD mit neuer EP

Die Kanadier VOIVOD veröffentlichen am 10.06.2020 eine neue EP namens "The End Of Dormancy" (via Century Media), in dessen Mittelpunkt steht der gleichnamige Track aus dem letzten Album "The Wake", allerdings in einer speziellen "Metal Section"-Version, nämlich mit zusätzlicher Trompeten-, Saxophon- und Posaunen-Sektion. Zudem gibt's den Song und den Klassiker 'The Unkown Knows' live vom Montreal Jazz Fest 2019 zu hören. Die EP komm digital oder als 12" Vinyl.

Die Tracklist liest sich so:

Side A:



01. The End Of Dormancy (Metal Section) [08:15]



Side B:



01. The End Of Dormancy (Live Montreal Jazz Fest 2019) [09:08]

02. The Unknown Knows (Live Montreal Jazz Fest 2019) [05:08]

Letztlich gibt es auch ein neues Video zu 'The End Of Dormancy' in der "Metal-Section" Version:

https://www.youtube.com/watch?v=iv321MReYW4