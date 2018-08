VOLA: Neue Musik der dänischen Hoffungsträger

Mit "Inmazes" konnte VOLA zuletzt für gehörig frischen Wind im Prog-Sektor sorgen. Nun steht das zweite Album "Applause Of A Distant Crowd" in den Startlöchern, welches am 12.10.2018 über die Mascot Label Group erscheinen wird. Mit 'Smartfriend' gibt es schonmal vorab die erste Auskoppelung, VOLA-Kenner werden mit der Zunge schnalzen:

https://www.youtube.com/watch?v=bJSt7ISU1-w

