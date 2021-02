VOLA kündigt neues Album

Die modernen Progger VOLA haben für den 21.05.2021 das neue Album "Witness" angekündigt (via Mascot Records). Nach 'Head Mounted Sideways' wurde nun der zweite Song namens 'Straight Lines' inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=DhcsSfCbl7Y

Die Tracklist von "Witness" liest sich wie folgt:

1. Straight Lines

2. Head Mounted Sideways

3. 24 Light-Years

4. These Black Claws (feat. SHAHMEN)

5. Freak

6. Napalm

7. Future Bird

8. Stone Leader Falling Down

9. Inside Your Fur

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: vola neues album 2021 witness straight lines