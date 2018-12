De Dänen haben "Let’s Boogie! Live From Telia Parken" für den 14.12. angekündigt. Am Vorabend kann man den Konzertfilm bereits in einigen Kinos sehen. Aus dem Film gibt es bereits mehrere Auszüge zu sehen:

'For Evigt': Youtube.

'The Everlasting': Youtube.

'The Devil's Bleeding Crown': Youtube.