VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL

Dieses Jahr stehen die Zeichen für EISBRECHER auf Sturm: Im Herbst geht es für die Mannen um Alex Wesselsky auf "Sturmfahrt"-Tour quer durch Deutschland, ein neues Album ist in Sicht...

Doch angesichts sommerlicher Temperaturen scheint der Herbst noch weit. Kein Grund für lange Gesichter! Denn am 8. Juli steigt in der Ratiopharm Arena in Ulm das erste bandeigenene Festival von EISBRECHER. Es heißt "Volle Kraft Voraus!" für die NDH-Jünger.

Neben dem Hausherren treten an diesem Tag folgende Bands an, um das Eis zum Schmelzen zu bringen:



LORD OF THE LOST

UNZUCHT

WELLE:ERDBALL

AND THEN SHE CAME

COMBICHRIST

Karten und Informationen findet ihr hier.

