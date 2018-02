VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2018: Lineup komplett

Die Münchner Dark Rocker von SCHÖNGEIST komplettieren die zweite Ausgabe des von EISBRECHER veranstalteten Volle Kraft Voraus-Festivals in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena am 8. September.



Das komplette Billing sieht folgendermassen aus:



EISBRECHER

OOMPH!

DIE KRUPPS

ZEROMANCER

STAHLMANN

SCHÖNGEIST



Das Festival markiert zugleich das 15-jährige Bestehen von EISBRECHER, welches dementsprechend gefeiert werden wird.



Neu ist dieses Jahr der EISBRECHER-Flohmarkt.



Dazu gibt Frontmann Alex Wesselsky folgende Info:



"Von irgendetwas muss der Mensch ja leben; auch der homo Rock’n’roll; in jungen Jahren musste man als Rockstar in spe alle Jahre wieder seine Habseligkeiten auf dem Flohmarkt veräußern, um sich eine Gitarre, ein Mikro oder einen rostkübeligen aber fahrbereiten Kombi zu kaufen. Im Jubiläums Jahr wollen wir diese schöne Tradition noch einmal zum Leben erwecken und uns live und direkt von Eisbrecher-Dingen trennen, die sich im Lauf von 15 Jahren angesammelt haben; Jäger und Sammler aufgepasst: Bringt einen extragroßen Goldsack mit, denn nur bares ist wahres für rares auf dem Eisbrecher Flohmarkt. Mit dem Erlös werden wir eine caritative Einrichtung unterstützen.“



Weitere Infos gibt es auf der Festivalseite. Tickets ab 58 Euro im Vorverkauf sind ebenfalls über diese Webseite erhältlich.

