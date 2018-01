VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2018 mit EISBRECHER, OOMPH!, DIE KRUPPS, ZEROMANCER, STAHLMANN

Die Münchner Buben EISBRECHER laden am 8. September zum zweiten Volle Kraft Voraus-Festival in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, wo sie ein paar tolle Bands als Unterstützung geladen haben, sodass das Billing, bei dem noch eine Band fehlt, so aussieht:

EISBRECHER

OOMPH!

DIE KRUPPS

ZEROMANCER

STAHLMANN

EISBRECHER surft gerade auf einer Erfolgswelle, ist doch ihr letztes Album "Sturmfahrt" auf Nummer 1 in die Charts eingestiegen, haben zwei ihrer Alben mittlerweile Goldstatus und war ihre letzte Tour doch weitgehend ausverkauft. Da setzt dieses festival sicher noch einen drauf, bietet es neben Musik doch auch einen Open-Air Chill-Out-Bereich, Food-Area, Händlermeile und Autogrammstunden.

Musikalisch ist das ganze eine Mischung aus Elektro, Industrial und NDH, geboten von den Braunschweigern OOOMPH!, den Norwegern ZEROMANCER und den Industrial-Pionieren KRUPPS, gewürzt mit der STAHLMANN-NDH.

Informationen über das festival gibt es auf der Festivalseite und Tickets für das Festival gibt es ab 58 Euro im Vorverkauf ebenfalls über diese Webseite.