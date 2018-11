VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2019: Line-Up komplett!

Mit der Bestätigung von AND ONE und A LIFE DIVIDED ist die Besetzung für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2019 vollständig.



Hier das komplette Line-Up der dritten Auflage des Festivals zu dem uns der Gastgeber EISBRECHER am 7. September 2019 in die Ratiopharm Arena Neu-Ulm einlädt:



EISBRECHER

AND ONE

MONO INC.

DIARY OF DREAMS

A LIFE DIVIDED

HELDMASCHINE



Auch das Drumherum mit unter anderem Autogrammstunden, Eisbrecher Flohmarkt, Open Air Bereich wird wie von den letzten beiden Male wieder für ein unvergessliches Festivalerlebnis sorgen.





Sichert Euch jetzt Eure Tickets unter:

Kategorie Stehplatz (Originalkarten) exklusiv im Eislandshop

Kategorie Steh - & Sitzplatz (Fanticket & Print@Home) bei Eventim.



Sparfüchse unter Euch haben noch die Chance, ein Kombiticket (VKV Festival & Ewiges Eis Tourshow) zu erwerben. Dieses Angebot ist limitiert und nur im Eislandshop erhältlich!