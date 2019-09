VOLLE KRAFT VORAUS Festival: Vorverkauf für 2020 startet am Donnerstag

Mit LORD OF THE LOST, MAERZFELD, NULL POSITIV, und den Gastgebern EISBRECHER stehen bereits die ersten vier Bands für das VOLLE KRAFT VORAUS Festival 2020 fest. Diese findet am Samstag, den 12. September 2020 wieder in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt. Zwei weitere Bands werden in Kürze bekannt gegeben.



Der Vorverkauf für die vierte Auflage des Festivals startet am morgigen Donnerstag, den 12.9. Tickets sind dann im Eisland Shop und bei alllen bundesweit bekannten Eventim Vorverkaufsstellen erhältlich.



