VOODOO CIRCLE: Raised On Rock Co-Headline Tour

Alex Beyrodt`s VOODOO CIRCLE begeben sich erstmalig mit ihrem neuen Sänger Herbie Langhans (SINBREED, AVANTASIA) auf gemeinsame Co-Headline Tour mit LORDS OF BLACK. Im Vorprogramm dürfen NOW OR NEVER ihr Können unter Beweis stellen.

In folgenden Städten ist das Package zu beäugen:

20 September 2017 Asschaffenburg/Colos Saal

21 September 2017 Ludwigsburg/Rockfabrik

22 September 2017 Landgraaf/Oefenbunker

23 September 2017 Rotterdam/Baroeg Netherlands

24 September 2017 Vosselaar/Biebob Belgium

25 September 2017 Augsburg/Spectrum