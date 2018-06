VOYAGER: Jetzt bei Season Of Mist

Die australischen Prog-Pop-Power-Metaller von VOYAGER haben sich Season Of Mist angeschlossen. Der Nachfolger des bärenstarken Werks "Ghost Mile" wird im nächsten Jahr erscheinen. Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten: Season Of Mist wird auch den gesamten Backkatalog der Band wieder veröffentlichen. Das dürfte vor allem jene Trüffelsucher erfreuen, die noch auf der Jagd nach "Element V", "UniVers" oder "I Am The ReVolution" sind.

