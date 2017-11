VREDEHAMMER: Neue Single veröffentlicht

Das norwegische Ein-Mann-Projekt VREDEHAMMER hat mit 'Suffocate All Light' die erste Single des neuen Albums "Violator" veröffentlicht. Den Song könnt ihr euch hier anhören.

Unterstützung findet Gründer Valla bei dem Song in dem ehemaligen ABBATH-Drummer Kevin Foley.

Valla zu 'Suffocate All Light':

"Man sagt, bei Musik dreht sich alles um Emotionen und vor einiger Zeit dachte ich an Züge und fing dann an darüber nachzudenken, wie es sich anfühlt, von einem Zug überfahren zu werden. Dann habe ich 'Suffocate All Light' geschrieben."

Das Album "Violator" soll dann am 18.03.2018 via Indie Recordings losgelassen werden.