VREID: Neues Album

Die norwegische Band wird Ende April ihr neues Album "Wild North West" präsentieren. Es handelt sich insoweit um ein Konzeptalbum, welches zu einem Film entwickelt wurde. "Der Hörer wird in acht Kapiteln auf eine Reise tief in die Berge zu einem dunklen Platz mitgenommen, an welchem sich die Grenzen zwischen Realität und Phantasie auflösen und an welchem der Tod sich lediglich einen Schritt hinter dir befindet.", sagt die Band auf ihrer Website über das Album. Der Titeltrack wird seit heute als Hörprobe auf YouTube dargeboten.

