VREID bietet eine neue Hörprobe

Das Album "Lifehunger" der Norweger steht quasi in den Startlöchern und wird am 28. September erscheinen, jetzt gibt es mit 'One Hundred Years' eine Kostprobe: Youtube.

Vorher gab es bereits den Titelsong 'Lifehunger': Youtube.

und das Stück 'Black Rites in the Black Nights' auf die Ohren: Youtube.

Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. Flowers & Blood (1:50)

2. One Hundred Years (5:39)

3. Lifehunger (5:36)

4. The Dead White (4:59)

5. Hello Darkness (4:39)

6. Black Rites in the Black Nights (6:26)

7. Sokrates Must Die (3:29)

8. Heimatt (6:01)