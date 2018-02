VULTURE unterschreibt bei Metal Blade

Die deutschen Speedmetaller haben einen Vertrag über mehrere Alben unterschrieben, von denen das erste, das dem 2017 erschienenen Debüt "The Guillotine" nachfolgen wird, bereits Ende dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Die Band sagt dazu: "Wir fühlen uns stolz und geehrt, offiziell ankündigen zu dürfen, dass wir von jetzt an mit METAL BLADE RECORDS zusammenarbeiten! Für uns schließt sich mit dem Vertrag bei diesem legendären Label, wo so viele Alben herauskamen, die unsere Leidenschaft für extremen Metal geschürt haben, sozusagen ein Kreis. Wir sind jetzt motivierter und blutrünstiger denn je und arbeiten derzeit an neuen Stücken für unser zweites Album. Attention posers! Prepare to die!"

Na ja, was auch sonst.