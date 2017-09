VUUR: Release-Party bei freiem Eintritt zu

Genau, richtig gelesen, VUUR, die neue Band mit Anneke Van Giersbergen, wird eine Release-Party zu ihrem ersten Album veranstalten, zu der es kostenlos Zugang geben wird. Wo ist der Haken? Na, es ist natürlich in den Niederlanden, genauer gesagt in Rotterdam. Zu dem Album "In This Moment We Are Free - Cities" (Inside Out) wird es in der Bar 3 in Rotterdam am 20. Oktober nicht nur eine Party geben, bei der man das Album wird hören können, sondern es wird auch eine Akustik-Show VUURs geben.

Das Album beschäftigt sich in jedem Lied mit einer Stadt, die Anneke auf ihren Touren besucht hat. Hier ist die Trackliste:

My Champion - Berlin

Time - Rotterdam

The Martyr and the Saint - Beirut

The Fire - San Francisco

Freedom - Rio

Days Go By - London

Sail Away - Santiago

Valley of Diamonds - Mexico City

Your Glorious Light Will Shine - Helsinki

Save Me - Istanbul

Reunite! - Paris

Jetzt wollen wir erstmal etwas Musik hören. Hier ist 'My Champion - Berlin': Youtube.

Na, gut, was? Und hier ist 'Days Go By - London': Youtube.

Auch die anderen Stücke werden in diesem Videoteaser angerissen: Youtube.

Auf Tour wird VUUR ebenfalls gehen. Neben einigen Shows einer kleinen Co-Headliner-Tour mit SCAR SYMMETRY:

7.12 Le Trabendo.12 Paris, France

8.12 Biebob.12 Vosselaar, Belgium

9.12 The Dome.12 London, England

10.12 TivoliVredenburg.12 Utrecht, Netherlands

wird die Band als Vorgruppe von EPICA im November auch bei uns vorbeischauen:

9.11. Klub Studio - Krakow

10.11. Masters of Rock Café - Zlín

12.11. Kesselhaus - Berlin

13.11. Markthalle - Hamburg

14.11. Essigfabrik - Köln

15.11. La BAM - Metz

17.11. Stereolux - Nantes

18.11. Krakatoa - Bordeaux

20.11. La Riviera - Madrid

24.11. Razzmatazz - Barcelona

25.11. Le Moulin - Marseille

26.11. Le Transbordeur - Lyon

29.11. Backstage Werk - München





