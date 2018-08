Verlorene Aufnahme der Doomer ASYLUM auf Shadow Kingdom Records

Wer nicht genau weiß, wo er den Namen ASYLUM verorten soll: 1992 nannte man sich um in UNORTHODOX. Na, jetzt klingelt's, oder? Das Debüt hieß clevererweise "Asylum". Drei Longplayer doomte man sich durch die dunkle Welt des Schwermuts, aber Shadow Kingdom Records geht jetzt zurück zu den Anfängen und hat mit "3-3-88" ein tolle Gerät am Start, das am 28. September veröffentlicht werden wird. Das Label hat das Album bereits auf Bandcamp zum Anhören bereitgestellt und da tönt ganz vortrefflicher Maryland-Doom aus meinen Boxen. Vormerken!

