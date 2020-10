Videoclip von ROCKIN' ENGINE

Die Heavy Rocker von ROCKIN' ENGINE stellen ihr Minialbum "The Wretched And The Damned", das am Halloweenstag erscheinen soll, mit dem Video zum Eröffner 'Let It Burn' vor. hören.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: rockin engine the wretched and the damned let it burn