Viermal Nachschlag für das SUMMER BREEZE 2020

AMORPHIS ist mal wieder auf dem SUMMER BREEZE! Das ist doch eine gute Nachricht. Außerdem werden noch PRIMAL FEAR, SLOPE und NEAERA mit dabei sein, sodass das Billing nun wie folgt aussieht:

AMORPHIS, CATTLE DECAPITATION, CYTOTOXIN, DARK FUNERAL, DEBAUCHERY, DESPISED ICON, FIDDLER'S GREEN, FROG LEAP, GLORYHAMMER, GOD IS AN ASTRONAUT, HAGGEFUGG, INFECTED RAIN, JINJER, NEAERA, OPETH, PRIMAL FEAR, SALTATIO MORTIS, SLOPE, SONATA ARCTICA, STRAY FROM THE PATH, SWALLOW THE SUN, THE OKLAHOMA KID, THE VINTAGE CARAVAN, WARDRUNA, WHILE SHE SLEEPS, WARKINGS, WOLVES IN THE THRONE ROOM

Tickets für das Festival, das noch über 100 weitere Bands bekannt geben wird, kosten aktuell 129 Euro für das E-Ticket und 132 Euro für das Hardticket im Summer Breeze Ticketshop für vier tolle Tage im metallischen Sommer Süddeutschlands!