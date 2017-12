WACKEN 2018: DOKKEN, SARKE, SPOIL ENGINE

Erneut ein Dreier, angeführt von DOKKEN, einer Band, die ich sehr schätze, deren letzter Auftritt auf dem Bang Your Head aber eher, sagen wir mal, ausbaufähig war. Dazu doe dunklen Norweger SARKE und SPOIL ENGINE mit einer Mischung aus Death und Core. Hier das komplette Billing:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FIREWIND, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SEPULTURA, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN