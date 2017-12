WACKEN 2018: HATEBREED, BETONTOD, ROGERS und FRO-TEE SLIPS

Gleich vier Neuzugänge befanden sich heute hinter dem Adventstürchen und werden im hoffentlich sommerlichen Schleswig-Holstein Punk und Hardcore bieten. Hier ist das gesamte Billing 2018:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, FIREWIND, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MANTAR, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, THE CHARM THE FURY, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.