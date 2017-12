WACKEN 2018: HELLOWEEN, GHOST, STEEL PANTHER, CANNIBAL CORPSE

Ja, das ist ein wahrhaftig großes Finale! Die "Pumpkins United-Bande wird das ganz große HELLOWEEN-Feuerwerk abbrennen, GHOST zelebriert eine Messe, STEEL PANTHER wird sicherstelle, dass das Niveau nicht zu sehr steigt und CANNIBAL CORPSE grunzt wieder heftig und unverständlich ins Unterholz. Hier ist das gesamte Billing:

ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BACKYARD BABIES, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLOODSUCKING ZOMBIES, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CANNIBAL CORPSE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR,DEZPERADOZ, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIE HAPPY, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DOOL, DORO, DUST BOLT, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, ERIK COHEN, ESKIMO CALLBOY, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, GHOST, GRAVE PLEASURES, GRUESOME, HATE SQUAD, HATEBREED, HELLOWEEN, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LEE AARON, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NAZARETH, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SONS OF APOLLO, SPOIL ENGINE, STEEL PANTHER, THE CHARM THE FURY, TOXIC HOLOCAUST, TRAITOR, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR.

Jetzt ist es aber spätestens Zeit, sich sein Ticket bei Metaltix zu kaufen.