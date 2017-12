WACKEN 2018: MANILLA ROAD und FEUERSCHWANZ

Das Wacken Open Air mag es abwechslungsreich. FEUERSCHWANZ begleitet die Epic Metaller MANILLA ROAD auf das Metalfest in Norddeutschland, das vom 2. bis 4. August 2018 stattfinden wird. Hier ist das bisherige Billing:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SEPULTURA, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.