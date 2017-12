WACKEN 2018: NAZARETH, BLOODSUCKING ZOMBIES, TOXIC HOLOCAUST, BACKYARD BABIES

Auch die norddeutsche Metal-Institution in Wacken hat mit gleich vier Bands nachgelegt. Neu dabei sind NAZARETH, BLOODSUCKING ZOMBIES, TOXIC HOLOCAUST, BACKYARD BABIES. Das bedeutet folgendes Billing:

ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BACKYARD BABIES, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLOODSUCKING ZOMBIES, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR,DEZPERADOZ, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIE HAPPY, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DOOL, DORO, DUST BOLT, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, ERIK COHEN, ESKIMO CALLBOY, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, GRAVE PLEASURES, GRUESOME, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LEE AARON, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NAZARETH, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SONS OF APOLLO, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TOXIC HOLOCAUST, TRAITOR, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR.