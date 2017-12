WACKEN 2018: SCHANDMAUL, FISH, SKYLINE

Drei Neuzugänge in Wacken: SKYLINE war zu erwarten, die Band darf ja traditionell an einem Tag im Infield mit einem Reigen Coverversionenn eröffnen, und SCHANDMAUL, ich mutmaße für die Wackinger-Stage, ist auch nicht seltsam, aber FISH ist dann doch ein ungewöhnlicher Gast für das Metal-Festival, da sein seichter Rock eher ganz am Rande des Futterspektrums der Wacken-Macher zu sein scheint. Aber: Metalfans sind vielseitig. Deswegen sieht das gesamte Billing auch schon ganz schön bunt aus:

ALFAHANNE, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATE SQUAD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.