WACKEN 2018: SOLSTAFIR, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, HATE SQUAD, ALFAHANNE, FISCHER Z

Heute gibt es die Meldungen von zwei weiteren Tagen des Wacken 2018-Adventskalenders. Neu dabei sind: SOLSTAFIR, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, HATE SQUAD, ALFAHANNE, FISCHER Z

Damit sieht das Billing so aus:

ALFAHANNE, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, CHILDREN OF BODOM, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATE SQUAD, HATEBREED, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SEPULTURA, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN.