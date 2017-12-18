WACKEN 2018: TROLLFEST, BONFIRE, HERRSCHAFT
Kommentieren
Mein erster Gedanke war "wer oder was ist denn "HERRSCHAFT"? Auf Industrial-Franzosen mit Elektro-Einfluss wäre ich wahrscheinlich als Letztes gekommen. Stimmt aber. Dazu gediegenen Hard Rock mit BONFIRE und ein norwegisches TROLLFEST, das haben wir heute im Kalender gehabt. Hier ist die komplette Liste der WACKEN 2018-Bands:
ALFAHANNE, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DORO, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR.
- Quelle:
- Wacken.com
- Redakteur:
- Frank Jaeger
- Tags:
- wacken 2018 trollfest bonfire herrschaft
0 Kommentare