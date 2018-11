WACKEN MUSIC CAMP: Anmeldung hat begonnen

Jungmusiker im Alter von 13 bis 17 Jahren können sich für die Teilnahme im WACKEN MUSIC CAMP 2019 ab jetzt anmelden. Die Frist endet im Juni 2019. Die Auserwählten werden dann von 29. Juni bis 7. Juli an der Grunfschule in Wacken unter Anleitung von professionellen Musikern aus dem Bereich Rock und Metal üben und proben und einen Sound entwickeln. Das Projekt wird vom Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein e.V. in Kooperation mit dem Verein Kurs 54° Nord ausgerichtet. Das Camp wird außerdem von der Wacken Foundation unterstützt. Anmeldunge bitte richten an linda.nowak@ics-int.com. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Music Camps.



