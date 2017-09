WACKEN OPEN AIR 2018: JUDAS PRIEST, VINCE NEIL und mehr

Das W:O:A hat fünf Neuzugänge mitgeteilt. Da ist zuerst einmal das Metal-Schaclhtschiff JUDAS PRIEST, der ex-MÖTLEY CRÜE-Frontmann Vince Neil, der auf dem Bang Your Head 2017 nicht seinen besten Tag hatte, aber nun in Wacken die Gelegenheit bekommt, bei den deutschen Metalfans etwas gut zu machen, DIMMU BORGIR und CHILDREN OF BODOM, die beide in Wacken die einzige deutsche Fstivalshow 2018 spielen werden, sowie die Schweden AMARATHE.

Damit sieht das bisherige Billing so aus:

JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, RUNNING WILD, DIMMU BORGIR, IN EXTREMO, ARCH ENEMY, VINCE NEIL, CHILDREN OF BODOM, DIRKSCHNEIDER, DORO, SEPULTURA, AMORPHIS, EPICA, AMARANTHE, KNORKATOR, BELPHEGOR, WATAIN, FIREWIND, DESERTED FEAR, BANNKREIS.

Tickets gibt es bei Metaltix für 220 Euro zzgl. Versand und Gebühren. Es werden noch etwa 100 Bands hinzukommen, aber das bisherige Billing ist sicher bereits genug, um zu wissen, dass Wacken auf im nächsten Jahr vom 1. bis 4. August eine Reise wert sein wird. Da das Festival wieder ausverkauft sein wird und die Frage nur ist, wann es der Fall sein wird, sollte man sich sein Ticket am besten gleich besorgen.