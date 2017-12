WACKEN OPEN AIR 2018: Neu dabei ATTIC, NAILS, KORPIKLAANI, RIOT V

Der Wacken-Weihnachtskalender hat es und beschert. Wir kennen nun vier weitere Bands für das Metal-Fest im August 2018 in Schleswih-Holstein. Damit sieht das bisherige Billing so aus:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, CHILDREN OF BODOM, DESERTED FEAR, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, FIREWIND, IN EXTREMO, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, MANTAR, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, RIOT V, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN

Karten gibt es ab 221 Euro (noch) auf Metaltix.