WACKEN WINTER NIGHTS 2018

Das mystische Mittelalterfestival „Wacken Winter Nights“ geht vom 23. bis 25. Februar 2018 in seine zweite Runde. Auf die Besucher wartet eine Winterwelt mit Kleinkunst, Eispalast, Zauberwald und viel Musik.

Das märchenhaft-mystische Winterfestival hatte in Wacken im Februar 2017 eine erfolgreiche Premiere. Die Besucher feierten mit knapp 30 Bands und genossen handgemachte Leckereien an den wärmenden Feuern. Nun gibt es die Tickets für die zweite Ausgabe im Jahr 2018.

Glitzernde Eisskulpturen, der Geruch von brennendem Kaminholz, jonglierende Gaukler, fesselnde Akrobatik, Feuershows vor der Old Chapel, Kleinkunst und Musik im Ice Palace und Theatre Of Grace – das alles und noch viel mehr gibt es bei Wacken Winter Nights zu entdecken.

Freitag

AEVERIUM

ORPHANED LAND

FINNTROLL

GRAVE DIGGER

PAT RAZKET

VROUDENSPIL

INGRIMM

KRAYENZEIT

COMES VAGANTES

PAMPATUT

THE ABERLOURS

Samstag

WIND ROSE

SKYCLAD

LETZTE INSTANZ

COPPELIUS

SCHANDMAUL

IGNIS FATUU

JOHNNY DEATHSHADOW

HELL-O-MATIC

IRDORATH

HEIMATAERDE

THE MOON AND THE NIGHTSPIRIT

DIE PRESSGENG

COMES VAGANTES

Sonntag

CORVUS CORAX

ELVENKING

TORFROCK

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

DIE PRESSGENG

SÜNDENRAUSCH

ELVELLON

VISIONS OF ATLANTIS

COMES VAGANTES

PAMPATUT

Tickets und weitere Informationen gibt es hier.